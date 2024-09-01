日本這個極度勤奮的民族目前正試圖透過鼓勵更多人和公司，每周工作4天來解決令人擔憂的勞動力短缺。

據美聯社報導，日本政府在議員們批准相關想法後，於2021年首次對此表示支持。然而，民間對於這個概念並未及時跟上。厚生勞動省（相當於他國福利部、衛生部及勞動部的綜合體）說，日本約8％的公司允許員工每周休息3天或3天以上，而7％的公司允許員工依法休息1天。

為吸引更多人，尤其中小企業，日本政府發起「工作方式改革」運動，提倡縮短工作時間和其它靈活安排，以及限制加班和帶薪年假。厚生勞動省最近開始提供免費諮詢、補助金和不斷增加的成功案例庫，以進一步鼓勵人們。

負責監管新企業支援服務的部門說，迄今只有3家公司要求做出變更、相關法規和可用補貼的建議，顯示這個倡議計畫面臨的挑戰。

或許更說明問題的是，據負責管理松下一家公司這項計畫的秋山森陽（Yohei Mori）說，松下控股公司（Panasonic Holdings Corporation）的6萬3千名有資格享受4天工作制的員工中，只有150名員工選擇這樣做。

政府正式支持更好地平衡工作與生活，代表日本的一個顯著變化。報導指出，日本這個國家以「工作狂的堅忍文化」著稱，後者導致日本二戰後的復甦和強勁的經濟成長。

長時間工作是常態。儘管85％雇主說他們每周給員工2天假期，加班也有法律限制，但有些日本人做「服務加班」，意味著加班不報告，也不補償。

日本政府最近發布「過勞死」的白皮書說，日本每年至少有54人因過勞而死，包括心臟病。

《酷日本：日本文化創意產業案例研究》一書作者克雷格（Tim Craig）指出，日本人「嚴肅、認真、勤奮」，往往珍惜與同事的關係，與公司建立關係，日本電視節目和漫畫也常關注職場。

一些官員認為，在日本出生率急劇下降中，改變這種心態對於維持一支可行的勞工隊伍至關重要。政府數據顯示，以目前的速度，勞動年齡人口預計到2065年，將從目前的74400萬人減少至4500萬人，降幅40％。

3天休假模式的支持者說，這種模式可以鼓勵撫養孩子、照顧年長親戚、鼓勵靠退休金生活的退休人員，以及其他尋求靈活性或額外收入的人在職場上待更長時間。

亞希子（Akiko Yokohama）在東京小型科技公司Spelldata工作，該公司允許員工實行4天工作制，她在周三、周六和周日休息。額外的一天假期讓她可以美髮、參加其他約會或購物。

這一趨勢甚至在以消費能力著稱的金融業也獲得關注。券商三井住友日興證券從2020年開始，允許員工每周工作4天。銀行巨頭瑞穗金融集團則提供3天工作計畫選項。

政府推動措施的批評者表示，實際上，人們安排4天的工作時間，最終往往會同樣努力工作，但薪資卻較低。

不過，有改變的跡象。

民調公司蓋洛普每年都會對員工敬業度進行調查，調查顯示，日本在所有受調查國家中的員工敬業度最低；在最近調查中，只有6％的日本受訪者說自己工作敬業，低於全球平均水平的23％。

這意味著相對較少的日本工人對工作有高度參與感和熱情，大多數工人只是投入時間，並沒有投入熱情或能量。