前台北市長、民眾黨黨主席柯文哲，涉及貪汙圖利等罪嫌遭檢方聲押禁見，妻子陳佩琪昨晚(31日)在黃珊珊陪同下現身北檢，強調「相信先生清白，每一分錢都乾乾淨淨」，聲稱會與他奮戰到底。不過知名作家苦苓卻開酸：「偽證罪7年以下喔」。

陳佩琪帳戶遭檢方掌握有上百萬不明金流，她解釋這筆錢是亡母遺產及柯文哲選舉補助款，累積到一定數目會存入ATM當孩子教育經費，2023年又存入柯文哲通告費及稿費約60~70萬。不過有媒體指出，檢方發現陳佩琪多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，多達700萬不明財產無法說清，加上有款項與柯文哲和京華城便當會時間相符。檢方要求柯文哲解釋時，他表示財務都由妻子管理，對這筆錢不清楚，由於說法不被採信，向法院聲請羈押。

陳佩琪昨晚現身北檢，先是對支持者「小草」們4度鞠躬，落淚表示被指控擁有上百萬不明來源金流，決定出面捍衛清白，怒斥很多報導對柯文哲是未審先判，強調會與丈夫奮戰到底。對此，知名作家苦苓發文嘲諷：「想說既然是詐騙集團，怎麼會沒有車手？原來是夫人自己上場，真的是人盡其才！還有佩琪呀，稿費不會給現金的唷，你要不要想個別的項目」，接著強調：「偽證罪7年以下哦」。

陳佩琪昨晚現身北檢，講到激動處當場落淚。（圖／中時資料照）

黃帝穎律師稍早在臉書發文，痛批陳佩琪完全忘了自己是京華城弊案的證人身分，如今到北檢公然解釋偵查中證述的相關金流，無非提醒羈押庭的法官，如果柯文哲沒羈押，回家後與證人有「串證之虞」，因此有羈押必要性。

前台北市長柯文哲涉嫌貪汙圖利、收賄等罪嫌，訊後遭聲押禁見。（圖／中時資料照）