在全球汽車工業向電氣化轉型的過程中，中國大陸電動汽車品牌逐漸嶄露頭角，而這一趨勢正觸動歐洲老牌汽車製造國的敏感神經。

第一財經報導，近日，有外媒報導稱東風汽車已和義大利政府就在當地建廠進行談判，義大利政府要求東風汽車同意在網路安全和資料保護方面採取措施，每輛汽車45％的零部件都來自義大利。

嵐圖汽車首席執行官盧放表示，「他們（義大利）都沒跟我們談過，我在這兒給你們闢謠。但是，確實能看出很多歐洲政府，包括像義大利和法國，對汽車工業的沒落，當地汽車公司在新能源和智慧化方面的落後，他們內心極其焦慮的心態。」

盧放指出，歐洲部分政府試圖通過稅收政策來保護其國內市場，這與它們宣導的自由貿易原則形成了鮮明對比。

與此同時，嵐圖汽車在中國市場上的表現卻呈現出另一番景象。嵐圖汽車總經理助理、嵐圖汽車銷售公司總經理邵明峰表示，嵐圖汽車在去年下半年經歷了連續七個月的銷量增長，全年銷量增長160％。今年前7個月，嵐圖汽車銷量繼續高速增長，年增幅達到97％，計畫在本年度實現銷量連續八個月增長的目標。

產品層面，助推嵐圖汽車高速發展的核心車型是嵐圖夢想家。在中國各品類細分市場中，MPV市場的總容量不算大，但智慧化和電動化的趨勢非常強烈。2023年，新能源MPV銷量超24.5萬輛，年增177.3％，遠超新能源轎車和新能源SUV 18％和55.5％的增速。在MPV新能源化的進程中，傳統強勢的燃油MPV如別克GL8、豐田賽那、格瑞維亞統治的市場格局被打破，嵐圖夢想家、騰勢D9等新能源MPV成為市場新的統治者。

報導稱，近日，嵐圖汽車還推出了全新的夢想家，其中一個版本的車型搭載了華為乾崑智駕ADS 3.0及鴻蒙座艙。嵐圖汽車試圖通過與華為的合作強化其智慧化的能力，進一步提高市場競爭能力。

嵐圖汽車的高速增長，還得益於其創新的商業模式和管道快速擴張。邵明峰表示，嵐圖汽車採用一種融合直營與生態合作的獨特銷售管道，有效平衡品牌控制力與市場擴張速度。預計到今年底，嵐圖汽車將在全大陸增設至350〜400家線下門市，進一步強化其市場布局和服務網路。此外，嵐圖汽車高度重視使用者體驗，通過組織多種使用者活動來增強品牌粘性。

面對歐洲市場對中國電動車採取的貿易壁壘措施，盧放表示，公司將繼續專注於中國市場的發展，並積極開拓海外市場。