2024高雄電影節本屆XR DREAMLAND，邀請作家、獨立出版人陳夏民擔任「XR大來賓」，透過其跨領域觀點推介今年XR突破性新作品。今（1日）公布觀摩片單，6部精彩的走動、互動VR佳作《亡靈者的步行曲》、《石像鬼歹逗陣》、《梵谷的調色盤》、《星際探索阿斯加》、《深層生態學》、《茶道小精靈：千》將於雄影台灣首映。

由奧賽美術館、Lucid Realties和VIVE Arts台法合製的互動VR《梵谷的調色盤》，帶著大家隨著瑪格麗特嘉舍小姐的聲音推開房門，走入梵谷的私人醫師「嘉舍醫生」的起居室。曾經在此迴響的鋼琴聲、牆上的舊照片，引領著穿梭一幅幅名畫裡外，盡情潑灑眼前色彩，既是創作的遊戲，也教人更貼近藝術家人生最終時光的繪畫心靈。

2023年臺法沉浸式內容XR原型駐地開發獲獎企劃《深層生態學》，時隔1年再度回到高雄駁二，法國u2p050工作室為觀眾帶來一趟AI生成年代的寓言：每個數位科技的使用者，如何感受並來回在療癒和傷害之間；2023年威尼斯影展沉浸式單元大獎《亡靈者的步行曲》，是荷蘭導演席琳達蒙獻給每個無名過客的私密頌歌：街道上錯身的人們、巷弄中巡遊的動物生靈、列車上的乘客絮語，映射出憂傷又魔幻的記憶風景。

《亡靈者的步行曲》是荷蘭導演席琳達蒙獻給每個無名過客的私密頌歌。（高雄電影節提供）

2024年安錫動畫影展最佳VR作品水晶獎《石像鬼歹逗陣》，運用混合實境MR加上喜劇手法，貌似一本正經的說書人，搭配石像鬼與屋簷偶的拌嘴叫陣，兩寶座落教堂建築的一角卻「反客為主」地輻射、召喚出500年來的人類大歷史：黑死病、法國大革命、都市變革、工程意外現場，見證一場富含笑意和眼淚的另類導覽。

《石像鬼歹逗陣》運用混合實境MR加上喜劇手法。（高雄電影節提供）

《星際探索阿斯加》由法國製作公司Astrea推出，是今年在西南偏南影展首映的話題之作，體驗者化身太空物理學家母親的子女，循著一箱遺物與線索，隻身前往浩瀚絕美的未知星際，叩問自然與生命的終極寓意。

多人互動VR《茶道小精靈：千》由日本CinemaLeap製作公司打造，入選威尼斯和富川奇幻影展。置身靜謐的和室，一個名為「千」的綠色小精靈，從日本國寶茶碗中翩然現身。流動的奇幻光影，轉瞬即逝的時間，像是一場人我連結的清醒夢，也如墜侘寂之境。

《茶道小精靈：千》一個名為「千」的綠色小精靈，從日本國寶茶碗中翩然現身。（高雄電影節提供）

2024高雄電影節於10月12日（六）至27（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、駁二自行車倉庫登場。更多影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。