防登革熱，桃環保局除全市登革熱大消毒，開學前更完成506校清消。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

防登革熱，桃環保局除全市登革熱大消毒，開學前更完成506校清消。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

每年4月及8月為登革熱好發季節，尤其颱風季和夏季午後雷陣雨頻繁，降雨過後的積水容器恐成病媒蚊繁殖的溫床，桃園市環保局積極清消，讓登革熱境外移入個案較去年減少5例，更趁開學前，完成506所校園消毒，維護師生健康。

桃園市8月展開第2輪消毒行動，在各區清潔中隊積極防治宣導與各里環保志工隊落實「巡、倒、清、刷」防治作業下，截至8月中，桃園市僅發生登革熱境外移入16個案例，相較去年同期減少5例。

環保局長陳世偉表示，每年4月及8月為登革熱好發季節，桃園市都各會進行1次登革熱大消毒，上半年已於6月25日執行完畢，下半年於8月1日起執行噴藥消毒作。另暑假期間趁學生不在學校時，也特別針對校園消毒環境，共計完成506所校園消毒，以維護師生健康。

環保局表示，為避免爆發登革熱等傳染病疫情，桃市動員各里環保志工協助加強環境巡檢，針對如花盆、廢棄輪胎、廢棄瓶罐等易滋生病媒蚊的廢棄容器孳清。另特別注意屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝）等「二溝」檢查，如有發現積水立即清除或投藥。

環境管理處長張書豪呼籲，為保障大家健康安全，請民眾主動清除家戶孳生源及配合化學噴藥等防疫措施，共同防堵疫登革熱危害。相關消毒期程及注意事項，同時公布在環境管理處網站「環境消毒及宣導專區」，供市民朋友上網查詢，隨時掌握消毒時程。