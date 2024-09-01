每年921為「國家防災日」(內政部提供)

每年921為「國家防災日」，內政部長劉世芳今天出席活動啟動記者會提醒民眾，9月20日9時21分，將發送「國家級警報」訊息，收到簡訊莫驚慌，請全民配合防災。內政部也已積極推動特種搜救隊國際救災及進行人道救援的準備，必要時協助鄰邦降低人命傷亡。

內政部與教育部今共同舉辦「113年國家防災日活動啟動記者會」，劉世芳與行政院卓榮泰、交通部中央氣象署、農業部農村發展及水土保持署及經濟部水利署等官員共同出席，攜手共同推動防災工作。

劉世芳表示，今年國家防災日將模擬嘉義縣竹崎鄉9月20日9時21分發生芮氏規模7.3地震，造成台灣西部等相關災情，將動員全國救災人力1千餘人及12個國家的專家及搜救團體共同參與，於嘉義縣及澎湖縣辦理「大規模震災消防救災動員演練」，透過實際演練驗證救災量能。

中央氣象署也將配合模擬情境，於當日9月20日9時21分，同步向全國民眾發送「國家級警報」訊息，她提醒民眾，手機在接獲地震警報聲響與簡訊後，請配合演練抗震保命3步驟-「趴下、掩護、穩住」。

劉世芳表示，0403花蓮地震、凱米颱風及近日日本的颱風災害，當災害發生不是只有祈禱，經驗告訴我們自救互救公助的比例為7：2：1，因此從社區、學校等，要不斷提升防災知能。

內政部積極推動「臺灣民間自主緊急應變隊」(T-CERT)及防災士培訓，目前已完成培訓2萬9,402名防災士，其中也有2千餘人為學校教職員，期提升社區面對災害的第一時間應變力，並成為政府單位救災的協力角色，讓全民防災網更緊密，強化我國對於大規模地震的韌性。

近日日本政府提出南海海槽可能發生9級以上規模的地震模擬，劉世芳強調，遇到重大規模、複合式的重大災害可能需要鄰邦協助，所以內政部也積極推動特種搜救隊國際救災及進行人道救援的準備。在有做好萬全準備的前提下，同島一命，一起面對災害，降低人命傷亡減少傷害。