控制血糖是否就必須放棄麵包、麵食、水果等原本喜愛的食物？美國營養師陶布-迪克絲（Bonnie Taub-Dix）表示，注意血糖的民眾經常有5大錯誤迷思，包括完全不吃水果、麵包等，她建議民眾若想吃水果，可搭配健康的堅果一同食用。

美國商業內幕（Business Insider）報導，陶布-迪克絲表示控制血糖的民眾常有5大錯誤迷思：

不是只有「糖」會影響血糖高低

她說當提到血糖數值時，民眾往往想到他們攝取的「糖」，糖確實會導致血糖上升，但水果、蔬菜、穀物、奶類等也會影響血糖，血糖會因為民眾攝取的碳水化合物而變化，她強調，比起考慮糖份，考慮「平衡」更重要。

麵包及義大利麵也可以很健康

陶布-迪克絲強調，就算碳水會影響血糖，但完全不吃是錯誤的，「人們認為不應該吃碳水化合物，但關鍵是更好的碳水化合物」。她說白麵包、義大利麵及米飯等精緻碳水確實會導致血糖升高，但全穀類有豐富的纖維，能協助平衡血糖。

她建議民眾可選擇全穀麵包，或是使用鷹嘴豆、扁豆製成的義大利麵，這類麵食有額外的蛋白質能幫助平衡血糖。

不必害怕水果

也有民眾對水果的態度相當極端，不是狂吃就是完全不吃，她說水果含有天然果糖，自然會影響血糖，有一類人是完全不吃，另一類人是認為很健康，因此毫無節制地吃。

她建議民眾在兩者間取得平衡，可選擇纖維較多、含糖量較低的水果，或是與其他食物一起吃，降低身體吸收糖份的速度。例如可以將蘋果切片搭配花生醬一起吃，或是莓果和優格一起吃，關鍵是和健康的脂肪及蛋白質一起食用，她鼓勵民眾吃水果。

不是透過減少食物改善血糖

陶布-迪克絲指出，許多民眾會藉由限制食物來平衡血糖，但她認為良好的營養才是關鍵，良好的營養包含蛋白質、全榖及健康油脂，她建議民眾飲食時，要確保攝取上述3類食物，如此能管理身體對碳水及糖類的反應，延緩消化，以獲得更持久的能量。

控制血糖不會只有一種方法

陶布-迪克絲強調，認為只有一種方法來平衡血糖，或者必須遵循一種完美的飲食方法是誤解，有些名人可能會強調某些食物好或壞，但她認為民眾仍要找到最適合自己日常飲食的食物，讓自己一整天都能保持好心情。