雲林縣政府為提升長期照顧服務品質，委託朝陽科技大學聘請專家學者，針對縣內35家長照機構進行評鑑，1日在斗六市三好國際酒店舉辦成果發表會，頒發「關雲長特色獎」給5家績優機構，另也邀多名長照領域專家學者，探討服務品質的提升策略、實務經驗等議題，持續推動「社區照顧」、「在地老化」目標。

截至今年7月底，雲林縣65歲以上老年人口比率達20.86％，已邁入超高齡社會，縣長張麗善表示，長照服務是社會福利重要一環，上任以來與縣府團隊極力推動相關政策與資源投入，希望透過此次活動，喚起更多人對長照服務的重視，激勵更多長照服務機構與專業工作者提升服務品質。

張麗善說，經評鑑，績優長照服務機構共5家，獲頒「關雲長特色獎」，分別為金田居家長照機構、感恩居家長照機構、伊甸社會福利基金會附設二崙頤福社區式服務類長照機構、慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院、伊甸園社區長照機構。希望大家持續努力，一起來「關雲長」關心雲林長輩。

縣衛生局長曾春美說，獲獎的長照服務機構，其特色包含因應個案需求及照服員工作所需，自製衛教器具；運用不同語言衛教單，教導外籍看護工及新住民家庭照顧者；主動設置119自動通報裝置、自動灑水系統、發電機等減災設備；簡化夜間工作人員應變流程，強化日夜間服務對象及工作人員安全。

曾春美指出，發表會並邀國內、外專家學者，針對日本照顧模式「地域共生-輪動社區照顧潛能」、「日本共用品推進策略經驗與作為」，以及國內「建構新高齡時代-連續性照顧退休社區的軌跡與展望」等專題進行討論，藉此讓雲林長照服務更臻完善。