綜合港媒報導，理想在社交媒體稱，理想L6深受年輕用戶青睞，連續3個月交付量突破2萬輛，進一步提高品牌市場占有率，在人民幣20萬元以上新能源汽車市場，其車7月市占率已達到18％，超越特斯拉成為新能源汽車品牌銷量冠軍，8月延續強勁勢頭蟬聯內地新勢力品牌銷量冠軍。
另外，該集團截至8月31日止，在全大陸已有481家零售中心，涵蓋145個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心423家，涵蓋220個城市，在全大陸已投入使用748座理想超充站，擁有3,506個充電樁。
理想汽車公布數據顯示，8月交付新車量達48,122輛，年增37.8％，不過，升幅較7月漲49.4％，放緩11.6個百分點。至於前8個月共計交付28.81萬輛；而截至今年8月31日止，理想汽車累計交付共逾92.15萬輛。
綜合港媒報導，理想在社交媒體稱，理想L6深受年輕用戶青睞，連續3個月交付量突破2萬輛，進一步提高品牌市場占有率，在人民幣20萬元以上新能源汽車市場，其車7月市占率已達到18％，超越特斯拉成為新能源汽車品牌銷量冠軍，8月延續強勁勢頭蟬聯內地新勢力品牌銷量冠軍。
另外，該集團截至8月31日止，在全大陸已有481家零售中心，涵蓋145個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心423家，涵蓋220個城市，在全大陸已投入使用748座理想超充站，擁有3,506個充電樁。
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