民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，昨（8／31）日遭檢方聲押禁見。民眾黨中央緊急應變小組召集人黃國昌、黨秘書長周榆修、立委張啟楷、前立委陳琬惠、黨團主任陳智菡、中央委員李國璋今日再度召開記者會，要求北檢說明誰在放話，不要只以「不予證實」混過去。

黃國昌表示，在檢方聲請羈押的新聞稿出來之前，網媒以「獨家」報導指稱柯文哲被查到不明金流，「北檢考慮改用收賄重罪聲押」；另《鏡週刊》同樣以獨家報導方式，宣稱柯文哲夫妻有700萬帳戶資金不明，甚至描述陳佩琪拿百萬現金分批存至ATM。黃國昌稱此作法根本就是導引輿論、未審先判，並向新任法務部長鄭銘謙喊話，不是才說要遵守「偵查不公開」嗎？

黃國昌批評，檢方以京華城案為由申請搜索票，卻到中央黨部違法、釣魚式搜索，翻箱倒櫃找任何可以羅織柯文哲入罪的跡證，請問中央黨部和京華城案有什麼關係？北檢還對柯文哲疲勞轟炸審訊到深夜，問的不是京華城，而是木可與政治獻金，連宣布逮捕柯文哲案由也是京華城，為何問A案卻用B案逮捕？黃國昌強調，對檢方如此踐踏法律程序的辦案完全沒有辦法接受，這樣只會讓司法成為政治追殺的工具，不是實現人民期待的公平正義。

「今天的柯文哲，可能明天就是你！」張啟楷語重心長表示，目前包含全國民眾，甚至世界上，都在看台灣民主、法治、人權是否倒退，到底偵查不公開的「法治ABC」是被誰破壞？媒體一下報導170萬、一下報導700萬，到底誰在放話？

張啟楷也指，很多僑胞、民進黨朋友都致電向他表達憂心，這不只是要聲援柯文哲，而是台灣的民主、法治、人權是民主前輩流血、流汗才換來，要捍衛這樣的基本價值。

陳琬惠哽咽向總統賴清德喊話，指柯文哲被辦到現在，偵查不公開在哪？她說賴不斷要求立法院要程序正義，現在北檢辦案卻放出這些消息，要賴摸著自己良心問一下自己。

媒體詢問，民眾黨提到偵查不公開，但發言人與支持者都呼籲檢調將證據拿出來，態度是否矛盾？黃國昌表示，不知道這問題的邏輯是什麼，要求檢調依照證據辦案，不是最基本的法治精神嗎？

陳智菡說，北檢發布新聞稿，針對民眾黨很多新聞放消息，170萬、700萬等，民眾黨發聲明後，北檢回應不予證實這些消息來源，但北檢應該充分說明消息來源從何而來，如果沒有消息來源透露給媒體，媒體怎麼會這樣做報導，這應該是北檢說明的，不是用一句「不予證實」混過去。

吳怡萱表示，記者會凸顯偵辦過程中，偵查不公開已經是笑柄，現在有特定風向說，民眾黨要求偵查不公開，卻要求檢調將證據拿出來，這是在滑坡解釋、惡意帶風向，她強調，偵查不公開與依照檢方用證據辦案，完全沒有扞格、資訊不透明的狀況，不要用拼湊方式羅織罪名。