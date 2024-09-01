今天是九一記者節，曾經擔任過記者的台中市長盧秀燕今天在臉書粉專po文，祝福全天下的記者「九一記者節快樂」。盧也感謝AI 科技的力量，讓今昔不同身分的「兩個盧秀燕」面對面，在記者節當天可以擁抱30年前的自己，重溫跑新聞酸甜苦辣的日子。
台中市長盧秀燕稍早在粉絲專頁po文寫道「秀燕祝福全天下的記者，九一記者節快樂」。她說：「30年前秀燕曾經擔任記者，我們把真相公開在公眾眼前，把社會角落的故事說給大家聽，我相信這樣的工作是神聖的，也是民主社會不可或缺的」。
其中，一段5秒的祝福影片，更是引起廣大迴響，內容為今昔不同身分的「兩個盧秀燕」，一個是成熟穩重的市長媽媽、一個是青春俏麗的年輕記者，兩人慢慢轉過身面對面微笑，畫面溫馨又有趣，影片一曝光，短短2小時，已有1.7萬次播放量。
盧秀燕感謝AI科技的力量，讓她擁抱年輕的自己，也謝謝自己當年的堅持；她同時表示，九一是專屬記者的日子，她要向所有記者朋友們說聲「辛苦了」，祝福大家記者節快樂，帶著使命感繼續勇敢、堅持、追求真相。
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