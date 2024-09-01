俄羅斯獨立媒體Mediazona 8月31日發布調查顯示，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過6萬6000名俄羅斯士兵陣亡。

據法新社和法廣報導，Mediazona一直與英國BBC合作，兩家媒體展開的聯合調查，援引官方報告、媒體的開源數據、衛星圖像，以及估計在俄羅斯新墓地的數量，推算自2022年2月以來陣亡的俄軍人數。統計數據截至2024年8月30日。

Mediazona在Telegram平台發布的聲明中指出，「截至8月30日，我們已知有6萬6471名俄羅斯士兵在戰爭中陣亡。」報導稱，過去4周名單增加4600多人，很多士兵的死亡並未公開。

該機構表示，最新的死亡數字與烏克蘭在俄羅斯西部庫斯克地區的進攻，或者俄羅斯在東部的推進無關，因為他們仍在處理積壓的死亡報告。

今年4月中旬，這2家媒體曾宣稱，自2022年2月24日以來，他們已確認超過5萬名俄羅斯士兵在烏克蘭陣亡。這2家媒體提醒，他們的統計數據並不保證是完全準確的。

今年2月底，烏克蘭總統澤倫斯基估計約有3萬1000名烏克蘭軍人陣亡，而俄軍極少公開其軍隊損失的情況，這些數字被認為大幅低估。

克里姆林宮援引「國家機密法」和「特殊制度」作為沒有公開俄羅斯軍隊損失數據的理由。

今年6月初，俄羅斯總統普丁在一次與國際新聞機構的會面中，被問及這一問題時，拒絕透露在烏克蘭的俄羅斯損失人數，普丁僅表示這些損失「低於」烏克蘭的損失，比例為「1比5」。