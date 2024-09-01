擱淺在台南市南區黃金海岸的蘇菲亞貨輪，屢有民眾闖入圍籬內拍照，航港局考量安全問題，已請保全24小時在現場看守。（程炳璋攝）

因凱米颱風擱淺在台南市南區黃金海岸的蘇菲亞貨輪，意外爆紅成「台版鐵達尼號」觀光景點，航港局3度要求船東開會皆跳票，依據商港法祭出3張罰單60萬元，主動介入拆除作業，拆解時間將與漁民協調後決定，估計至少2個月內無法開拆。

蘇菲亞貨輪7月25日擱淺在黃金海岸沙灘，因離岸最近，傍晚又有夕陽相伴，意外成拍照打卡美景，一度為當地帶入觀光人潮，假日還有大批攤販聚集。

貨輪擱淺在沙灘超過月餘，船身面海側因海浪拍打，出現3處破洞，造成船內油汙外洩危機。航港局南部航務中心3度開會要求船東解決，但負責人自始未出面，派出的代表未出示授權書，更未提出拆除計畫。

蘇菲亞貨輪雖掛多哥籍，卻登記在1家香港公司，該公司行號已解散多年。航港局意識到船東可能擺爛不管，氣炸一具商港法開出3張罰單，第1次罰10萬、第2次罰20萬、第3次罰30萬，共行政裁罰60萬元，因擱淺貨輪仍有安全疑慮，決定主動介入拆除作業，日後再向船東求償。

航港局日前先請潛水伕針對船體破損補洞，後續就地拆解時間需配合當地漁民作業，包括9月要在黃金海岸舉辦蚵棚節、10月是養蚵季節，航港局表示會先召開拆除說明會，與當地漁民協調，再決定拆除日期。

因為貨輪拆除時間拖長，仍不時有民眾闖入擱淺船圍籬內，與貨輪近距離拍照打卡，航港局表示，破損船體仍有傾倒危機，近日已由廠商請來保全人員，24小時在該處守候避免民眾闖入。