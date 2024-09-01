江宏傑與前妻福原愛2021年離婚後，官司纏鬥3年多，直到今年3月才終於畫下句點，而江宏傑也成功與兒女團聚。日前江宏傑在社群透露，自己帶著家人到花蓮七星潭，隨後想起2年前他曾來這默默許願，直言當時「什麼怪力亂神的招數我都相信，也都願意去試看看」。但如今願望成真，故地重遊的心情也有所不同了。

江宏傑30日在社群曬出自己在花蓮七星潭疊石頭及與兒女一同看海的照片，文中他有感而發提到，這是他時隔2年來到此地，並透露當時有人跟他說：「去七星潭疊石頭 ，只要默默的許願 ，願望都會成真」。

江宏傑30日在社群曬出自己在花蓮七星潭疊石頭及與家人看海的照片。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

思念兒女又官司纏身的他，「什麼怪力亂神的招數我都相信，也都願意去試看看，除了想念，我已經快要忘記那時候的心情。」現在他再度回到七星潭，也疊了石頭，「但不一樣的是，我帶上兩年前我許的願望，一起來到這邊，這次不許願望，就只是陪著他們玩石頭，這樣就夠了」。貼文曝光後，不少網友也紛紛留言祝福他：「終於可以好好享受人生」、「心中的壓力解放了」。

其實福原愛和江宏傑2021年宣布結束5年婚姻後，去年江宏傑遠赴東京召開記者會，指控福原愛不遵守判決，恐將面對「強制執行」，直到今年3月，兩人的代理律師及福原愛舉行國際記者會宣布達成和解。

福原愛「肉食女戀愛史」遭起底！【今天動了梅】EP3 梅聖旻 ‪@ChinaTimes‬ #江宏傑 #福原愛 #錦織圭 #松平健太 #大矢英俊 #王勵勤