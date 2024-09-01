黃嘉千與夏克立的跨國離婚官司纏訟2年多，士林地方法院家事法庭審理後，法官認定2人婚姻已經無法存續，在8月14日判決離婚，他們也正式結束18年的異國婚姻。夏克立在事發後被直擊在河岸邊痛哭，透過畫面就可以理解他的痛苦，而今（1）他透過經紀人回應，首度對黃嘉千喊話。

夏克立透過經紀人Serene發表聲明，「首先，要謝謝各位關心夏先生的朋友們，他囑咐我轉達問候。夏先生與黃嘉千女士的婚姻在經歷了這麽長的一段訴訟時間後，法官以他們雙方都有意願為由，依據民法第1052條第2項判決他們離婚。比較遺憾的是，法官並未就夏先生與家人間的探視為裁判，這部份夏先生會持續跟相關部門進行溝通」。

夏克立被目擊在河岸邊崩潰痛哭。（圖／中天新聞網授權 葛斯齊提供）

夏克立也拜託律師對前妻黃嘉千致意，「夏先生誠摯的感謝黃女士，因為夏先生與黃女士有一位對他們都非常重要的家人。他對這位家人的愛，不會因為任何外來的介入而受到影響。夏先生向所有這段時間給予他鼓勵與幫忙的朋友們，律師團隊致謝。他也特別感謝公眾對他的信任。在此呼籲社會各界向他們釋出善意與支持，讓他們續努力，成為家人的典範。夏先生很期待與你們分享未來的事業發展跟動向，謝謝各位朋友的溫暖與祝福」