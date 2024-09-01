總統府祕書長潘孟安母親潘林美鳳昨日凌晨與世長辭，享壽88歲，賴清德1日南下屏東與縣長周春米、立委徐富癸與伍麗華等人一同至潘家致哀。（謝佳潾攝）

總統府祕書長潘孟安母親潘林美鳳昨日凌晨與世長辭，享壽88歲，賴清德1日南下屏東與縣長周春米、立委徐富癸與伍麗華等人一同至潘家致哀。（謝佳潾攝）

總統府祕書長潘孟安母親潘林美鳳昨日凌晨與世長辭，享壽88歲，賴清德1日南下屏東與縣長周春米、立委徐富癸與伍麗華等人一同至潘家致哀，據親友轉述，賴知道潘很孝順，在競選期間就很擔心母親的身體狀況，所以今天特別到場關心，希望潘一切寬心。

賴清德1日上午11時許抵達潘孟安位在車城鄉的老家後，便向家屬致哀、捻香，隨後與潘和其親友坐在棚子底下話家常，據親友轉述，賴很關心潘的心情，賴在席間表示，他在競選期間就時常聽到潘在說很擔心媽媽，那段時間潘都會抽空回家看媽媽。

所以當他知道潘媽媽離世後，他很擔心潘的心情，因此今天特地到場關心，他希望潘一切放下、潘媽媽一切功德圓滿，他相信潘媽媽一定很開心有這樣一個孝順的兒子，對國家、社會都有做出貢獻，希望潘寬心，一切都好。

在賴的一番安慰下，潘感謝道，他其實已經有心理準備，畢竟媽媽已經生病一段時間，但還是萬分不捨，但他有完成媽媽的心願，在今年初有帶媽媽去小琉球走一走，媽媽很開心。

提到媽媽，潘也很感謝長年照顧媽媽的印尼籍看戶雅芮，潘說，他不在媽媽身邊的這段時間，雅芮把媽媽照顧得很好，很細心也很貼心，真的很感謝她。賴清德聽聞後，也向雅芮致謝，謝謝她的幫忙讓潘無後顧之憂。

聽到潘、賴的誇獎與道謝，雅芮受寵若驚，她感動道，她一輩子都沒想過會被異鄉的總統感謝，她只是單純地把工作做好而已。

親友說，潘與媽媽的感情真的很好，在520就職典禮前的某天去探望潘媽媽時，潘媽媽還開玩笑說「孟安現在沒工作」，後來得知潘接祕書長後，即使當時身體狀況已經不好，還是北上陪兒子就職，當時的她笑得非常開心。

親友還透露，賴與潘等人在話家常時，也不忘關心地方建設，周春米、徐富癸都向賴提出屏東、恆春半島有公共運輸的需求，對此，賴稱，地方有需要的，中央都會全力支持。