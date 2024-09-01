威京集團主席沈慶京多年前為了將為了將土地容積率提升至840％，以4000多萬元賄賂議員應曉薇向市府施壓、遊說，28日遭檢廉帶回約談，雙雙均遭羈押禁見，後續更扯出台北前市長柯文哲牽涉其中，案件越滾越大，造成政壇風暴。對此，楊律師（黑心律師）點出沈慶京脫罪的兩大關鍵。

楊律師認為，至於如何幫沈慶京脫罪，第一種方法當然是死不認罪，畢竟送出這麼多容積率需要大量政府單位蓋章的公文，並假設沈慶京情境，「只要台北巿政府願意給我一大堆蓋好章的公文，我當然依法收下，我不可能違法。」楊也指出，沈慶京委任律師目前似乎採取這類答辯，但該策略成功的前提仍在於檢調單位，若查無頭緒，矛頭將間接流向應曉薇或柯文哲及其親信。

「第二種方法是偵查中認罪，並且同意把台北巿政府多送的容積率全吐回給台北巿政府。」楊律師表示，倘若沈慶京認罪後並將原本多出的容積率還給台北市政府，他實質上並未有任何損失，畢竟不過是將別人送的再還回去，不增既不減；或是如果沈慶京願意向檢察官指定的公益團體、國庫，再捐款幾百萬或幾千萬，並以證人身份去咬應曉薇和柯文哲，明確指出何時何地提供什麼利益予和人的證據以及金流，方法必定成功。

楊律師強調，沈慶京若選第一種方式，成功率極低，也可能吃勞煩；但選第二種，成功率極高，也可免去牢獄之災，「況對於77歲的億萬富翁而言，幾百萬或幾千萬根本不是錢，僅存的幾年壽命不用坐牢，能安享晚年繼續酒池肉林更值錢。」