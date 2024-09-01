為加強青年職前準備，鼓勵青年參與實習工作，台北市政府青年局全國首創推出「青年實習津貼計畫」，有別於一般以直接補助用人單位為主的實習補助政策，改以「在學青年」為補助對象，鼓勵青年在求學期間及早認識職場，減少學用落差，同時為未來職涯奠定堅實基礎，每月提供每位青年5000元津貼，最多可領取3個月。

青年局表示，青年實習津貼計畫即日起開放申請，凡設籍北市滿6個月以上，年齡介於18歲以上，未滿30歲之間，並參與青年局所屬台北青年職涯發展中心（TYS）所提供的實習職缺，即符合申請實習津貼的條件。

青年局指出，計畫將每月提供每位青年5000元津貼，若符合低收入戶或中低收入戶資格則加碼至1萬元，今年度實習津貼最多可領取3個月。

青年局說明，青年在初入就業市場時，最常面臨的挑戰是學用落差，近6成青年認為自身學以致用的程度較低，因此青年局將強化職前準備、鼓勵實習、職涯進修及就業銜接作為青年職涯發展政策的重要目標。