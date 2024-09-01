中歐貿易緊張局勢加劇之際，西班牙首相桑切斯將於9月7日〜12日訪問中國大陸，此次訪問備受關注。外媒援引消息人士稱，桑切斯將前往北京及上海，並將與中國國家主席習近平會面。

法廣引述外媒消息報導，西班牙首相桑切斯的辦公室8月30表示，桑切斯將於9月訪中，但沒有透露具體的訪問日程，僅表示桑切斯將訪問北京和上海。

桑切斯曾於2023年3月訪問北京，與中國國家主席習近平舉行會晤。西班牙當時正準備擔任歐盟輪值主席國，桑切斯稱他「力促」習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通話，以討論解決俄烏衝突問題。

桑切斯9月即將對中國大陸進行訪問，正值中歐貿易緊張局勢加劇：中國大陸和歐盟近期陷入貿易爭端，歐盟監管機構宣布對陸制電動車徵收臨時關稅後，中國大陸對來自歐盟的白蘭地、乳製品和豬肉產品啟動反傾銷調查作為報復。

歐盟執委會8月20日宣布，將對來自中國大陸的電動汽車徵收為期五年的額外關稅，其中包括擁有上海工廠的美國汽車製造商特斯拉的汽車。中國商務部8月29日發公告稱，原產於歐盟的進口相關白蘭地的確存在傾銷，中方暫時不會對歐盟祭臨時反傾銷措施。

西班牙是歐洲最大的豬肉出口國，中國大陸去年22％的進口豬肉來自西班牙，價值12億歐元。中國一直遊說歐盟27個成員國，拒絕歐盟執委會對中國製電動車徵收最多36.3％關稅的計畫。

另據路透引述西班牙政府消息人士報導，桑切斯將於下月7日〜12日訪問北京及上海，並與中國國家主席習近平會面，一名副貿易部長也會隨行。

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