以色列1日表示，已在迦薩發現六具人質的遺體，其中包括一名年輕的以色列裔美國人，他成為哈瑪斯所扣押的最知名人質之一，因為他的父母與世界領導人會面並敦促釋放他，包括上個月在民主黨全國大會上的呼籲。

此消息引發了對總理尼坦雅胡的大規模抗議，許多被扣押人員的家庭及廣大公眾指責他未能在與哈瑪斯的停火協議中成功將人質帶回。這項協議的談判已持續數月。

23歲的戈堡波林（Hersh Goldberg-Polin）在10月7日的音樂節上被武裝分子綁架。這位加州伯克利的本地人，在襲擊中失去了左臂的一部分。四月，哈瑪斯發布了一段視頻，顯示他左手缺失，並在壓迫下清楚地發言，這引發了以色列的新一輪抗議，要求政府為他和其他人質的自由做更多努力。

軍方表示，他是六名在以色列軍隊即將解救時被殺的人質之一。遺體是在迦薩南部的拉法一條隧道中被取得的。

其他被確認的遺體包括25歲的達尼諾（Ori Danino）、24歲的耶路撒冷（Eden Yerushalmi）、27歲的薩魯西（Almog Sarusi）和33歲的洛巴諾夫（Alexander Lobanov），他們也都是從音樂節上被綁架的。第六名人質蓋特（Carmel Gat）則是在附近的農業社區被綁架的。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）對記者表示：「根據初步信息，他們在我們到達之前被哈瑪斯恐怖分子殘忍地謀殺。」

尼坦雅胡在談判中採取強硬立場，並一再表示需要施加軍事壓力以帶回人質。據以色列媒體報導，他與高級安全官員之間存在爭執，這些官員表示應該緊急達成協議。

一個人質家庭的論壇呼籲1日舉行大規模抗議，要求「全國完全停擺」，以推動實施停火和釋放人質。「整個國家將站在被扣押者家庭的身邊，抗議內閣對人質持續的忽視，」該論壇表示。

與戈堡波林的父母會面過的美國總統拜登（Joe Biden）表示，他感到「心碎和憤怒」。

「這既悲劇又可恥，」他說。「毫無疑問，哈瑪斯的領導人將為這些罪行付出代價。我們將不斷努力達成協議以確保剩餘人質的釋放。」

戈堡波林家族在以色列軍方宣布在迦薩找到遺體的幾小時後，發表了一份聲明。

「戈堡波林家族心碎，悲痛地宣布他們心愛的兒子和兄弟赫什的死，」聲明中說。「家族感謝大家的愛與支持，並請求在此時給予隱私。」

拜登表示，戈堡波林的父母「在面對無法想像的情況下，展現了勇氣、智慧和堅定。」

「他們對兒子和所有在不可理喻的條件下被扣押的人質，始終是無情且不可壓制的捍衛者。我對他們的敬佩和與他們的悲傷超越了言語所能表達的。」

戈堡波林的父母是美國出生的以色列移民，成為國際舞台上最引人注目的被扣押者親屬之一。他們與拜登、教宗方濟各等人會面，並在聯合國發言，敦促釋放所有人質。

在8月21日，他的父母在民主黨全國大會上發言，會場中響起「把他帶回家」的掌聲和口號。

「這是一個政治大會。但需要我們唯一的兒子——以及所有珍貴的人質——回家，並不是一個政治問題。這是一個人道問題，」他的父親波林（Jon Polin）說。他的母親瑞秋（Rachel）在掌聲中低下頭，觸摸著胸口，說：「赫什，如果你能聽到我們，我們愛你，堅強些，活下去。」

兩人都佩戴著代表他們兒子被扣押320天的貼紙。這已經成為他們早晨儀式的一部分——撕下一段新的膠帶，記下又一天的時間。

「每一次我都感到如此令人作嘔，」瑞秋在一月表示，當時距離100天的標記不遠。「這很好。我不想習慣這種情況。我不希望任何人習慣於這些人失踪的事實。」

她呼籲世界其他人也參與這一儀式，不僅是為了她的兒子，還是為了其他人質及其家庭。

她和丈夫努力讓他們的兒子和其他被扣押者不被簡化為數字，形容戈堡波林是一位熱愛音樂和足球的旅行者，自從軍事服役結束後計畫上大學。在活動中，她經常直接對著她的兒子發言，希望他能聽到她，敦促他再活一天。