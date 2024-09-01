描述少年成長的青春電影《薩滿男孩》是蒙古國女導演薩格瓦多蘭普魯夫奧其爾（Lkhagvadulam Purev-Ochir）的第一部電影。透過一個少年薩滿的情竇初開、愛上質疑信仰的自由少女，讓現代與古代蒙古在震撼人心的青春劇中相遇。這場邂逅除引發翻天覆地的改變，更揭露蒙古現今與傳統之間的緊張關係，一舉將初試啼聲的新人特勒格包德額爾登（Tergel Bold-Erdene）送上威尼斯影展地平線單元最佳男主角獎，更連奪亞洲電影獎最佳新演員。

該片拍攝靈感源自導演普魯夫奧其爾的親身經歷，有次她陪母親去找薩滿解惑時，因為遲到、在外面等待母親時，一個看來很酷的年輕人坐到她旁邊。他不僅雙臂爬滿刺青，還戴著耳環，更在一旁玩起了手遊。離開那裡後，母親告訴她，那位就是她剛諮詢的薩滿，讓導演十分震撼。如此的反差感讓她開始思考蒙古Z世代在過去的傳統主義和閃亮的現代城市中，所面臨不確定的未來，希望電影能給予年輕人更大的勇氣與力量。

《薩滿男孩》拍攝靈感源自導演薩格瓦多蘭普魯夫奧其爾的親身經歷。（海鵬提供）

劇情敘述17歲的「阿哲」（包德額爾登飾）是個平凡的高中生，卻也是個不平凡的薩滿，常幫人們跟祖靈溝通。有天他在儀式上遇見患有心臟病女孩「瑪拉拉」（艾瑞恩邊巴飾），從此愛苗一發不可收拾。第一次的戀愛、第一次的做愛、第一次去夜店，種種新奇點亮了他原本無彩的日子，卻讓他開始糾結於傳統的職責和愛情帶來的快樂。片中年輕的少年薩滿，一邊操作著傳統的儀式，一邊也會和同學們聚在教室裡偷看色情片。當他替人們跟上天對話，又有誰關心他面對成年前的這波大浪？

包德額爾登憑藉該片獲威尼斯影展地平線最佳男主角。（海鵬提供）

全片在烏蘭巴托的遊牧區拍攝，那是蒙古年輕人所渴望的「蒙古夢」，城市卻是他們可以逃離現實的唯一地方。電影沒有告訴人們該如何選擇一條通往成年的道路，而是優雅地勾勒出那些熟悉且溫柔的緊張關係。一場阿哲被一個即將移民韓國的女孩問道「你有沒感覺過好像身體被分裂成兩半？」一語道出Z世代年輕人在不確定的未來中，對過去傳統的眷戀，以及對當下生活的堅持。《薩滿男孩》9月27日在台上映。