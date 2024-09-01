中秋節將至，不少人會買月餅禮盒送親友，一名男子近日逛大賣場，見前面的人掃光架上的微熱山丘禮盒，好奇問很厲害嗎？貼文引起網友留言，不少人表示微熱山丘是南投名店，味道吃起來微酸、不膩，每盒還用麻布袋包裝，送禮很合適，但也有人說大賣場內其他品牌包括佳德、小潘、不二家等都很好吃。

原PO昨（8月31日）於臉書社團《大潤發好物分享社》指出，見前面的消費者掃光架上10盒微熱山丘中秋禮盒，問「這款到底是多厲害？」

文章掀起討論，網友直呼微熱山丘是南投有名的土鳳梨酥，味道很好，在台北也有門市，但賣場開賣後就不必特地跑到專賣店，也省去排隊時間，且每盒都有附贈一個麻布袋，送禮很好看，「微熱山丘我超愛，土鳳梨酸酸甜甜又有土鳳梨絲」、「不錯吃！吃起來不會碎得亂七八糟，甜味帶點酸我很喜歡，不易膩」、「覺得好吃，送禮很合適。」

另外，也有其他網友偏好佳德、小潘、不二家的鳳梨酥，且不只大潤發有販售，在家樂福也能買到，「大潤發、家樂福在中秋送禮方面，真的幫了很多忙，小潘、佳德、微熱、不二家等都有。」