民眾黨主席柯文哲及北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押，1氣溫高達攝氏37度，彭振聲中午12點39分因身體不適送和平醫院檢查，另外，在北檢門口守候的「小草」下午1時許因身體不適昏倒，經救護車送醫，警消表示生命徵象穩定。

現場聚集的群眾早上10時許，「相信清白、柯p加油」、「司法要公平，程序要正義」，民眾黨不分區立委張啟楷11時20分到場，向群眾說明，陳佩琪的父親2016年過失，母親還健在，卻被說成是「亡母」跟不明財產，讓當事人情何以堪，明天立法院上班，要針對夜間不訊問展開修法，群眾高呼「阿北還給我！」轄區中正第一警分局在上午10時5分第一次舉牌警告。

「小草」因天氣炎熱昏倒送醫。（李文正攝）

北院預計晚間8時召開聲押庭，裁定柯、彭2人是否羈押禁見。但年紀70歲的彭振聲，疑因天氣酷熱，以及受不了在北檢及北院候審會兩夜折騰，在閱卷時感到身體不適，台北地院緊急通知救護人員現場評估，認有戒護就醫必要，已先送距離法院僅5分鐘車程的台北市立聯合醫院和平院區檢查，等身體狀況穩定，再返回進行羈押庭訊問。

北院表示，被告彭振聲因閱卷期間表示身體不舒服，想至候審室服藥，用藥過後仍表示身體不舒服，並數次嘔吐及喘氣，法警中午12時6分通報值日法官並叫救護車，12時15救護車抵達，到場評估認為彭有戒護就醫的必要，因此12時39分將彭戒護送醫院檢查。

除彭振聲外，柯文哲自8月30日早上7時遭檢廉搜索，中午自行赴廉政署說明，歷經拒絕夜間訊問遭檢方當庭逮捕、柯聲請提審，檢方再開庭後聲押，一直至今晚8時開聲押庭為止，估計光在廉政署、北檢、北院候審室時間共計44小時。

★未經判決確定，應推定為無罪。