耍花槍唱客戲，新竹縣文化基金會邀請松興戲劇團8月31日晚間在新豐鄉鳳蓮宮演出客家大戲《明清兩國誌—鄭成功》，現場吸引超過500名鄉親前來欣賞，精采好戲掌聲不斷，民眾連連叫好，期盼透過傳統戲曲，傳揚客家語言之美。

新竹縣文化基金會與縣府文化局合作，連續3年推出「竹風縣藝」藝術歸鄉活動，今年共有13場次展出，昨晚邀請「松興戲劇團」到新豐鄉鳳蓮宮演出，立委徐欣瑩、縣議員何智達、新豐鄉長徐煒傑、新豐鄉代表會副主席許錦煙等民代出席，客家好戲也吸引民眾攜家帶眷前來欣賞。

新竹縣文化基金會副執行長田芮熙表示 ，傳承客家文化是縣長楊文科最重要的政策，結合鄉鎮市公所、演藝團隊共同推廣客家大戲，特別邀請竹縣在地致力傳承客家戲曲的松興戲劇團演出《明清兩國誌—鄭成功》，以經典故事搭配客語演出，呈現深具在地特色的表演藝術，新豐鄉公所則準備小吃點心共襄盛舉，讓親子度過愉快的夜晚。

文化基金會安排戲劇下鄉演出，除為提升民眾對客家文化的認知與提升客語學習的興趣，感受客家文化之美，劇團也能由資深演員提攜指導青年演員，達到客家戲曲的傳承，繼續發揚壯大傳統客家文化的精神。

竹風縣藝客家大戲巡演下一站將於9月22日晚間到關西太和宮，由「新樂園戲劇團」演出《再世奇緣》，故事講述主角如秋與尚柔幾經波折，穿越前世今生的情海續緣故事，劇情高潮迭起，精彩可期。

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