不滿記者會結束遭追問柯文哲金流 吳怡萱怒槓記者場面火爆 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，8月31日遭檢方聲押禁見，民眾黨中央9月1日召開記者會，竟在記者節與記者火爆對嗆。有記者不滿沒有問完題目而抗議，黨中央緊急應變小組召集人黃國昌撂話，「東森要這樣搞也沒關係，就現場直播嘛」，發言人吳怡萱也附和說，「是呀，現在是怎麼樣」。

民眾黨中央緊急應變小組今日召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，民眾黨團總召黃國昌、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠、新竹市議員、中央委員李國璋與黨團主任陳智菡出席，接受媒體聯訪。

在一名記者提問完，應變小組成員回應後，身為主持人的吳怡萱直接進行總結，並宣布記者會結束，該記者表達，「我還有一些問題」，並再追問外界關心有大筆現金的相關問題，吳壓不住怒火怒嗆，「請問東森的記者，你現在為什麼要特別影響我們記者會流程？請問還有什麼問題沒有回答你？」

張啓楷見狀緩頰，「等下私底下問，記者會先照流程」，黃國昌卻再開戰場嗆聲，「東森要這樣搞也沒關係，就現場直播嘛」，吳怡萱也附和，「是呀，現在是怎麼樣」。

黃國昌回應，「你說外界質疑大筆現金，第一個外界是誰？大筆現金是多少錢？請說明，要不然我真的不知道怎麼回答您的問題」，記者會在火藥味中草草結束，幾名與會者陸續離席。

不過，吳怡萱仍向在場媒體說，「如果大家要這樣子，以後我們麥克風都會控制著，我們今天是相信各位會依照我們程序進行，以後如果這樣，我們不會讓大家自行拿麥克風，我們大家要有默契好嗎，相信大家可以發言，按照流程，如果你霸佔麥克風，出現這樣的狀況是我們造成的嗎？」

另名民眾黨發言人李頂立趕緊緩頰說，今天是9月1日記者節，要非常感謝大家，這段時間都辛苦了，但仍有記者表達不滿，「你們一直打斷我的問題」，另名攝影記者也說，「你們一直嘲笑記者、攻擊記者，怎麼會有快樂的記者節」。

對此，吳怡萱表示，民眾黨絕對尊重記者採訪權益，也絕對會盡可能回答記者問題，在記者會流程安排上也是基於與記者默契，統一問完一併回答，對於雙方誤解，民眾黨感到非常遺憾，「今天是記者節，祝福大家記者節快樂，感謝大家平時採訪辛勞」。

★未經判決確定，應推定為無罪。