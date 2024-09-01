「台中火車站太可怕了！」網友今（1日）在臉書發文貼照稱，1男自月台掉落趴臥鐵軌，剛好1列火車駛進站，生死一瞬間，火車頭就停在距男子咫尺處，連工作人員都驚喊出聲，畫面驚悚網友驚呼「嚇死了！」。據了解，該男20多歲，要搭火車前往新竹，因身體不適暈眩掉落月台；資深台鐵人員分析，所幸駛進站的是區間車，最多8節車廂，不會波及該男所在第9車處。

有網友今天在臉書發文貼照，留言「台中車站，太可怕了，工作人員直接大喊，還好列車有即時停下來，不知道市想不開、還是不舒服，後來自己爬上月台，然後被警察帶走」。

該名男年約20多歲要搭火車前往新竹，因身體不適暈眩自月台掉落鐵軌。（翻攝臉書／陳淑芬台中傳真）

1男自月台掉落趴臥鐵軌，剛好1列火車駛進站，生死一瞬間。（翻攝臉書／陳淑芬台中傳真）

此網路發文並上傳2張照片，1張畫面是1列火車停在月台旁，火車頭距男子趴臥鐵軌處不遠，畫面相當驚悚！另張照片是該男子身穿白色短T恤及短褲，手提背包，由2名員警護送離開月台。

發文引發網友留言討論，有人勸不要想不開，也有人驚呼嚇死人。

據了解，該男年約20多歲、今天上午10時許，在台中車站第二月台第9車處等候班車，要前往新竹，不知何故掉落月台，趴臥在鐵軌上；剛好1列區間車駛進月台，就停在落軌前方不遠處。

男子自稱，他當時身體不適，因暈眩掉自月台掉落鐵軌，不過，他拒絕協助就醫，已由家人帶回。

根據資深台鐵人員分析，男子站在月台的第9車處，所幸駛進站的是區間車，車廂約4至8節，不會波及該男子掉落的9車處；並有人員分析，台中車站每日進出旅客多達6萬人，假日進出民眾更多，一般不會選在台中車站想不開。