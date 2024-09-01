京城銀今年受贈儀式由總經理姜宏亮代表捐贈，並由凱基人壽協助承作此次微型團體傷害保險。京城銀表示，透過社會的共同力量，持續把保障推廣至需要幫助的經濟弱勢家庭，讓他們在遭逢突來意外事故時，因有保險保障而不致讓家庭陷入經濟困境。

此外，當天捐贈活動現場由京城銀行營業單位，針對家扶中心的社工人員進行防詐宣導，讓社工人員認識到層出不窮的詐騙方式，並將防詐知識傳遞到服務對象，以降低被詐騙風險。

京城銀表示，為落實公平待客與推廣普惠金融，近年來在各營業單位均提供無障礙友善金融服務與設施，並在官網設立「金融友善」專區，新增「青年」及「樂齡」族群專區，讓不同年齡層、不同需求客群，能快速找到妥適的金融產品，並獲得金融知識與反詐騙要訣。

京城銀希望藉由這次捐贈微型保險的活動，能與更多社福團體合作，以善盡社會責任，讓弱勢族群能享有基本的金融服務，成為其堅實後盾，將以人為本的核心概念，從社會（S）加治理（G）的面向展開，達到友善金融與公平待客的目標。