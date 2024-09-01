民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，媒體報導「緊追京華城案『後謝』 北檢傳喚關鍵證人」、「檢廉密訊沈慶京愛將查柯P買樓」一事，民眾黨中央緊急應變小組嚴厲譴責，對於此種明顯抹黑之惡質手法，民眾黨提出最強烈之抗議。

應變小組表示，「今早本黨記者會方召開『檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名』之記者會，針對昨日檢廉違反偵查不公開，配合特定媒體洩密帶風向等不法作為提出譴責，詎料剛剛又有媒體以獨家之名，配合檢方原應秘密之偵辦約談朱亞虎程序，惡意將柯文哲主席運用選舉補助款所合法購置之商辦影射為京華城案之『後謝』，對於此種明顯抹黑之惡質手法，台灣民眾黨提出最強烈之抗議。」

應變小組指出，柯文哲按台灣民眾黨財務管理辦法之規定，將總統大選中2／3的部分選舉補助款用於購置商辦供民眾黨使用，一切合法合規。4300萬購置商辦一事跟京華城案根本「風馬牛不相及」，報導惡意將其連結為京華城之「後謝」，在羈押庭召開之前夕，放出此種惡意栽贓抹黑，其意圖昭然若揭。

應變小組指出，近期許多報導配合檢廉洩漏偵查秘密，再以所謂「獨家新聞」方式惡意進行各式不實連結帶風向，手法如出一徹，不僅已使媒體淪為檢方洩密工具，更嚴重破壞司法程序之公正性，法務部及檢廉應出面說清楚講明白。

★未經判決確定，應推定為無罪。