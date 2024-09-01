8月外資持續延續7月的偏空操作，淨匯出機會大。金管會證期局9月5日將公布8月外資動向，總計8月外資共賣超台股新台幣1,347.54億元，光是7、8月就合計賣超4,850.09億元，外資淨匯出機會大。

台股8月歷經股災，不過，大盤在最後一個交易日收在22,268點，整個8月僅小漲69點。法人認為，外資在7月時淨匯出57.09億美元、約新台幣1,875億元，創下史上同期最大淨匯出量，而8月市場震撼彈不少，包括：日本央行啟動升息、美企財報欠佳、就業市場職缺大漲，引發經濟衰退疑憂，8月初全球股市回檔修正慘烈，預期8月外資淨匯出機率大。

觀察外資近五年的8月多呈現淨匯出。據證期局統計，2023年8月外資淨匯出了58.13億美元、2022年8月則淨匯出54.54億美元、2020年8月外資也是淨匯出39.13億美元，僅2021年8月小幅淨匯入0.47億美元。

法人指出，檢視第二季財報，上市櫃公司獲利連續三季正成長，第二季盈餘較上季增長18.7％，較去年同期大幅成長36.3％。其中，電子類股獲利成長主要集中在半導體、電子零組件、電腦及週邊等族群，主要受惠AI、HPC需求旺盛挹注成長動能。

法人預估，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮等，未來市場焦點重新回到AI概念股，相關指標性個股是否能站穩季線支撐，是台股後續強弱的重要指標，看好HPC、先進封裝、高階電源、散熱、低軌衛星，以及政策面關注之重電、生技等。