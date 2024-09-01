台北101大樓預計9月3日股臨會進行董監改選，包括官股兆豐銀、一銀、合庫等法人代表改派，民股最大股東伊藤忠等亦有改派，13席董事、4席監事名單變化大，下午重頭戲才是新董事會選出新任董事長賈永婕，並隨即大陣仗召開首場見面會。

由於藝人賈永婕為新政府內定接任101董事長人選，近期在各界引發極大討論聲浪，首場與媒體見面會的陣容亦是舖天蓋地，涵蓋娛樂、消費生活、產業等，據悉，賈永婕徹底展現自由派作風，稍早提前赴101大樓與經營團隊沙盤演練見面會流程，除了不想照稿唸，隔日更在臉書曬出與101吉祥物的合照圖，顯然蓄勢待發。

台北101金融大樓今年邁向第21個年頭，期間歷經陳敏薰、林鴻明、宋文琪、周德宇、張學舜，賈永婕為第十屆董事長，9月3日將與總經理朱麗文一起分享台北101未來經營策略及理念；101去年營收與獲利雙創新高，合併營收逾220億元、獲利逾22億元，過去不間斷與國際高樓、高塔協會串連，包括每年垂直登高賽就是一環，而原預訂疫情期間擬與新加坡金莎酒店集團合作帶動雙方觀光客購物優惠，今年將正式啟動。