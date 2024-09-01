上周台股守穩22,000點關卡上震盪整理，雖月K線兩黑，但周K線翻紅，櫃買指數表現強勢，月K線翻紅及周K線連三紅。9月盤勢再挑戰季線反壓，市場聚焦上市櫃公司8月營收及金融法說會，前者關注大立光最新業績，後者留意新光金、開發金、元大金等營運展望。

8月30日指數震盪收高22,268點，當日的三大法人淨買超4.58億元，其中外資賣超47.39億元，投信買超40.28億元、自營商買超11.69億元。上周的三大法人合計賣超金額473.88億元，外資周賣超583.75億元，投信周買超173.81億元，自營商則是周賣超63.95億元。

上周外資在期貨市場仍偏空操作，8月30日外資的台指期未平倉空單部位再逼近4萬口、達到3萬9,554口，單日增持空單2,583口，相較於前周未平倉餘額的3萬4,860口，外資周增持空單6,164口。

上周輝達公布財報及營運展望後，股價震盪走弱，台積電ADR也呈現跌勢，台積電普通股受制於外資賣超，8月30日台積電股價收944元，略低於5日線，周跌幅0.53％，月K線及周K線均是兩黑；上周外資賣超台積電達3萬2,812張，所幸8月30日中止連賣轉為小買超29張。

時序本周進入9月初，首要觀察基本面即將公布8月營收，其中光學龍頭大立光慣例在5日公布上月業績，在蘋果新機拉貨效應，有機會帶動大立光等蘋果供應鏈廠商營收成長，另月初較早公布營收還有毅嘉、宏捷科、信驊、貿聯-KY、鴻海、藥華藥等公司。

新一波法說會，金融股仍是關注重點，前兩周已有金控雙雄國泰金、富邦金，以及金控搶親合併題材的台新金、中信金等召開過法說會。本周有新光金、開發金、元大金、臺企銀、高雄銀等法說會，另有永豐金參加海外法說會。

至於較重要電子股法說會，有家登、川湖、宏碁、中美晶、環球晶、光寶科、致茂、中磊、天鈺、新日興、智易、仁寶、昇陽半導體、和碩、京鼎；較重要傳產股法說會，有星宇航空、鳳凰、嘉泥、揚秦、士電、高力、艾姆勒、復盛應用、晶碩等。