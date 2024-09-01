圖為民眾黨主席、前台北市長柯文哲（右）及前民進黨立委高嘉瑜（左）。（資料照，陳君瑋攝）

民眾黨主席柯文哲疑涉入京華城容積率等弊案，民進黨前立委高嘉瑜近日頻頻對他開砲，但國民黨青年部前主任陳冠安直言，高對柯落井下石，綠粉並不買單，並狠酸她不僅拿不到任何「打柯」紅利，又得罪過去曾支持她的小草們，處境已經「超過尷尬」可形容。

陳冠安昨（8月31日）在臉書指出，柯文哲這2天因京華城、政治獻金等司法案件遭檢調廉政偵訊、逮捕、聲押，導致小草群起激憤、綠營集體狂歡，雙方水火不容、壁壘分明，但在一片對立之中，唯獨高嘉瑜能讓綠白合流。

陳冠安進一步表示，高嘉瑜近期頻砲轟柯文哲，就是想證明自己的綠骨，但一出聲反被綠白支持者齊聲狂轟，紛紛到她臉書洗版，顯見綠營對高過去貼柯、黏柯、打蔡英文的怒氣尚未平息；陳強調，當高欲透過對柯落井下石、棒打落水狗來脫白洗綠時，綠營支持者顯然不買單。

陳冠安也諷刺表示，如今對高嘉瑜由愛轉恨的小草，心情就正如同當初的綠營支持者般不是滋味，因此即使柯文哲落難，高也拿不到任何打柯紅利，同時又得罪了過去曾支持她的小草們，處境已非尷尬能形容。

★未經判決確定，應推定為無罪。