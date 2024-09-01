民眾黨主席柯文哲疑涉入京華城容積率等弊案，民進黨前立委高嘉瑜近日頻頻對他開砲，但國民黨青年部前主任陳冠安直言，高對柯落井下石，綠粉並不買單，並狠酸她不僅拿不到任何「打柯」紅利，又得罪過去曾支持她的小草們，處境已經「超過尷尬」可形容。
陳冠安昨（8月31日）在臉書指出，柯文哲這2天因京華城、政治獻金等司法案件遭檢調廉政偵訊、逮捕、聲押，導致小草群起激憤、綠營集體狂歡，雙方水火不容、壁壘分明，但在一片對立之中，唯獨高嘉瑜能讓綠白合流。
陳冠安進一步表示，高嘉瑜近期頻砲轟柯文哲，就是想證明自己的綠骨，但一出聲反被綠白支持者齊聲狂轟，紛紛到她臉書洗版，顯見綠營對高過去貼柯、黏柯、打蔡英文的怒氣尚未平息；陳強調，當高欲透過對柯落井下石、棒打落水狗來脫白洗綠時，綠營支持者顯然不買單。
陳冠安也諷刺表示，如今對高嘉瑜由愛轉恨的小草，心情就正如同當初的綠營支持者般不是滋味，因此即使柯文哲落難，高也拿不到任何打柯紅利，同時又得罪了過去曾支持她的小草們，處境已非尷尬能形容。
★未經判決確定，應推定為無罪。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。