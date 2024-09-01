台灣民眾黨主席柯文哲遭北檢聲押禁見，南部支持者連夜包車北上「救駕」，向北檢施壓，台南市黨部主委林乃立認為柯文哲遭指收賄無相關依據，扯圖利更令人不解，批評北檢羅織罪名影響司法獨立公正。前台南市黨部主委蔡宛秦認為，柯妻陳佩琪以證人身份出面念聲明並不妥，感覺中央黨部的處理步調已亂。

林乃立表示，柯文哲擔任台北市長時，對京華城案一向公開透明，竟遭北檢指有圖利罪嫌，令支持者難以理解。檢方指控主席收賄更是「毫無相關依據」，消息一出又有媒體以獨家方式，指柯有不明資金，顯然是檢方私下放話「惡意帶風向試圖導引輿論，未審先判，其心可議」，此事令偵查不公開淪為笑柄，更引發小草們憤怒。

林乃立認為，柯文哲一直配合調查，卻遭檢方構陷羅織罪名，呼籲法院秉持獨立公正原則，秉公審理，勿成執政黨爪牙！司法應是社會正義的最後一道防線。

林乃立1日上午回台南參加黨內社發部活動，仍有南部支持者留守台北，等待最新消息，她強調會持續盯緊事件相關最新動態，再與中央黨部討論後決定新一波行動。

蔡宛秦表示，陳佩琪現仍為證人身分，出面念聲明會有隔空串證疑慮，感覺並不妥，應變小組回應柯不明財產來源時，資訊也出現錯誤，證明中央黨部處理步調慌亂，叫小草施壓檢方，令人感覺要將案件引導成政治事件。

★未經判決確定，應推定為無罪。