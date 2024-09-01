前台北市長郝龍斌9月1日上午赴基隆市暖暖區承福宮參拜，並力挺基隆市長謝國樑。郝龍斌認為，民進黨想藉罷免之名、行護大日之實，更為明年的立委罷免潮暖身。他相信蒼天一定會保護善良的人，期望基隆市民能用手中的不同意罷免票一起給謝國樑力量。

謝國樑表示，邀請郝龍斌，是希望借助郝在暖暖的人氣與影響力來給他助力。他強調，針對東岸商場案，基隆市府的作為均屬依法行政。因2022年下半年大日公司負責人涉入弊案，已遭收押並已認罪，為維護市民權益，市府無法與有弊案的企業合作，也因此東岸商場無法繼續讓大日經營。

謝國樑說，大日案直接導致今年初的東岸商場風暴，甚至是他罷免案的主因。他強調，基隆市政府依法行政，而且會繼續捍衛基隆市民的立場以及權益。雖然罷免不具正當性，甚至許多市民朋友都不知道罷免理由，但罷免案仍然成案並持續進行，呼籲大家一定要出來投不同意罷免票。

郝龍斌說，謝國樑絕對是一個好市長，而且他抵擋了權力的魔戒、財團的誘惑，捍衛基隆市民權益。隨著基隆市府與NET主富公司相關法律訴訟的陸續勝出，原本公民團體要罷免謝國樑的所有理由都已經不成立，不存在。

之所以罷免案仍持續，郝龍斌認為民進黨藉罷免之名，行護大日之實，企圖以謝國樑罷免案為明年的立委罷免潮暖身。他指出，「舉頭三尺有神明，蒼天不饒惡人，大日公司行賄前市府已遭起訴，相信蒼天也一定會保護善良的人。」

郝龍斌說，更重要的是需要民眾的肯定，他希望民眾能夠用不同意罷免票肯定謝國樑，也給他力量，讓他繼續為基隆打拚，只有這樣，基隆才有未來、基隆的權益才能得到確切保障。

在談到北檢正在偵辦的京華城案，郝龍斌也強調，謝國樑正是為了維護市有的東岸商場產權，才會遭民進黨污衊、攻擊，隨著法律訴訟逐漸告一段落，法院也肯定了謝國樑的所做所為，並且還他捍衛市產的光榮。