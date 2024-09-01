京華城案持續延燒，前立委蔡正元表示，「高雄國賓都更容積率1142％，辦台北案、高雄為何不辦」，「很明顯就是政治追殺和迫害！」對此，民進黨立委許智傑表示，國賓飯店使用的法源，是全國一致適用的法源，而京華城是台北市自創的「獎勵容積率」，二者有明顯不同之處，希望有心人士不要竹篙湊菜刀，胡亂比擬。

前台北市長柯文哲捲入京華城案中，因台北市政府給京華城的「獎勵容積率」20％以及「移轉容積率」30％，總體容積高達840％，陷入「不法圖利商人」疑慮，前立委蔡正元點出高雄國賓案容積率更高達1142％，質疑只辦台北「很明顯就是政治追殺和迫害！」

高雄市都發局說明，高雄國賓自1993年依都市計畫土地使用分區為第五種商業區，訂定法定容積率就為840％，加上2022年7月18日經台北市結構技師公會鑑定，符合中央法規危老重建條例給予26％危老獎勵基準容積與10％的時程及規模獎勵容積，相加並未超過危老條例40％上限，符合規定。

許智傑則表示，「商五商三不一樣，危老獎勵非自創」，第一，商業區法規容積率，商五和商三本來就不一樣，第二，國賓飯店使用的法源，是全國一致適用的法源，而京華城是台北市自創的「獎勵容積率」，二者有明顯不同之處，希望有心人士不要竹篙湊菜刀，胡亂比擬。

★未經判決確定，應推定為無罪。