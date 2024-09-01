嘉義市吳鳳北路巷內的日據時期建造的「原嘉義公學校宿舍」目前以圍籬簡易保護。（廖素慧攝）

隱身在嘉義市吳鳳北路巷內的日據時期建造的「原嘉義公學校宿舍」，公告登錄為歷史建築3年多，中央遲至今年才補助經費，屋況毀損日益嚴重，市府文化局將先做保護鋼棚架及加固工程，待調查研究出爐後再全面修復。

原嘉義公學校是1930年代日據昭和時期嘉義醫院官舍建築群的一部分，後來移轉給「玉川公學校」，玉川公學校後來改為嘉義公學校，作為公學校教職員宿舍，嘉義公學校後來又改為崇文國小。

嘉市府文化局指出，原嘉義公學校宿舍2020年7月經文資審議會審議通過登錄為歷史建築，因與前面垂楊路停車場是同一個地號，為國有財產署的土地，國產署辦理土地分割，因而2021年3月重新公告登錄為歷史建築。

原嘉義公學校宿舍是1棟3連戶的日式建築，磚、木混合構造，外牆基座是磚砌布基礎，外牆是編竹夾泥牆（真壁），並有雨淋板，前後都有庭園；室內格局有座敷、緣側、台所（廚房）、風呂（浴室）、便所（廁所）及廊下。

文資審議認為3戶連棟原日式建築格局及風貌保存完整，建物型制特殊，能表現地域風貌、特色及建築技術，具文資身分價值，但建物毀損嚴重，保存狀況不佳。

嘉市府文化局2022年提修復再利用計畫，但未獲文化部文資局補助，2023年再提，拿到補助，今年將先做鋼棚架保護及加固措施，總經費486萬元，規畫設計已完成，近期將招標工程。

嘉市府文化局表示，管理單位崇文國小有整理環境、架設圍籬、做簡易保護措施、裝監視器，整體建築的修復工程將待修復再利用計畫完成後，再向中央爭取經費。