有民眾昨日晚間前往位在墾丁埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」廢墟探險，想著要趁鬼門關前冒險一番，不料，卻發現2具乾屍，嚇得說不出話來，而警方獲報到場後發現，現場留有證件，10多支胰島素針筒，2具乾屍證實是一對夫妻，當中妻子在去年12月被通報失蹤。

警方表示，有民眾昨天晚上11點多報案稱，他與2名友人去「舊聯勤中心」廢墟探險，不料卻發現2具乾屍，而經員警到場勘查，現場並沒有打鬥痕跡，初步排除他殺可能。

警方說，經證件資料顯示，2具乾屍是一對夫妻，分別為40歲陳男、42歲劉女，陳為彰化人、劉為新北人，當中劉在去年12月被通報失蹤，已請家屬前來確認，2人的死因將待進一步釐清。

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