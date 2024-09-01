雲林縣長張麗善應大陸「泉州市台資企業協會」邀請，將於本月5至7日到福建省泉州市，1日張表示很多事情不要太過政治化，最近有許多台商詢問「雲林9大產業園區」進度與未來規畫，這些產業園區都非常適合台商回流鮭魚返鄉，希望透過此次出訪大陸，讓台商更了解雲林的招商情況，前來設廠投資。

張麗善此次泉州行，將出席「泉州市台資企業協會」新任理監事會就職典禮、參訪泉州與廈門等地台商企業，同時推廣雲林農產品以及招商。此行已依規定申請進入大陸地區，並獲內政部許可。由於張已於今年6月參加大陸廈門的海峽論壇，此次再度赴陸，引發外界關注。

張麗善表示，很多事情不要太過政治化，因為還是有很多人情世故與感情，這次參加「泉州市台資企業協會」會長交接，主要是新任會長吳妘蓁是雲林縣元長鄉人，是雲林的女兒，多年來的感情與對雲林的付出不在話下。很多台商在大陸與台灣都有企業，做了很多公益幫助弱勢，因此在他們熱情邀請下，有必要給予更多的加油鼓勵。

張麗善說，最近很多台商一直在詢問「雲林9大產業園區」進度與未來規畫，到底哪些產業可進駐？據了解，他們比較重視食品加工、機械產業方面，這部分不論是古坑產業加值園區，或是大北港科技產業園區、褒忠農業機械園區，都非常適合台商回流鮭魚返鄉。

張麗善指出，許多大陸台商殷殷期盼能回到台灣，其實世界各地不少台商也都很希望回台發展，如果台灣能提供商業機會，其實他們是非常願意回來的。