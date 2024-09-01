新竹縣各姓氏家族多來自廣東，並多建有宗祠，慎終追遠，新竹縣縣縣史館徵求創意家族族譜與新竹歷史人物族譜，辦理「知竹之族—創意族譜徵件」活動，鼓勵民眾追本溯源，研究自己的家族脈絡或歷史人物，收集家族的有趣故事，透過創意手法，製作屬於自己家族的創意族譜。

徵件活動即日起至10月17日止，分為國中以下的「親子組」，高中以上、社會人士報名的「社會組」，優秀作品不僅能獲得最高1萬元禮券，還能在縣史館展出，歡迎民眾踴躍報名參加。

縣長楊文科表示，縣史館是新竹縣在地知識保存與推廣基地，今年陸續推出日治創校百年小學主題展、客語文學經典講座、創意族譜徵件，接下來也將舉辦文化桌遊大賽，希望民眾從認識自己生長的這塊土地與歷史文化開始，凝聚愛鄉愛土的情感與行動。

文化局長章宗耀表示，個人與家庭的小歷史，積累匯聚成地方城鄉的大歷史，從家族的發展、遷徙、工作、人口的變化，可以看見不同時代新竹縣的文化特色，今年特別辦理徵件活動，希望鼓勵大眾認識、發掘自己的家族發展脈絡，一同來書寫自己的歷史，藉此喚起大眾對於生活環境與文史的興趣。

「知竹之族—創意族譜徵件」活動自即日起至10月17日，於文化局藝文活動資訊網線上報名，須於10月14日至20日下午4時前至新竹縣縣史館繳交實體作品。

親子組作品預計選出優選3件、佳作10件、入選25件，可分別獲得獎狀及5000元、2000元、1000元禮券。社會組作品預計選出優選1件、佳作3件、入選5件，可分別獲得獎狀及1萬元、5000元、1000元禮券。詳細活動規定與報名資訊，詳見新竹縣文化局藝文活動資訊網或臉書粉絲專頁查詢。