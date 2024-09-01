為保障民眾食品安全，台北市衛生局推動食品抽驗、市售食品標示查核，以及食品業者的衛生輔導與查核等多項業務。然而，台北市審計處發現，台北市在食品衛生稽查及食品良好衛生規範（GHP）不合格率逐年上升，且衛生局對違規業者的改善情況追蹤不夠及時，因此建議加強對業者的督導。此外，自寶林茶室事件發生後，民眾的陳情案件也顯著增加。

台北市審計處報告指出，台北市在110年度至112年度（截至8月底）的食品衛生查驗中，不合格率從110年度的0.77％增至112年度的1.60％。此外，食品業者在GHP稽查中的不合格率也從110年度的23.20％增加到112年度的25.89％，顯示問題有增加的趨勢。自去年3月發生寶林茶室事件後，民眾的陳情案件數量也從5964件增至7896件，增加了32％。

衛生局表示，審計處將初次查驗不合格和現場輔導改善的情況都計入不合格率，導致數據偏高。根據《食品安全衛生管理法》，GHP初次查驗不合格的業者可在限期內改正，若複查仍不合格，將面臨6萬到2億元的罰款。過去3年中，GHP複查的不合格率為0.079％。

衛生局強調，將持續加強對高違規、高風險、高關注及新興產品的查驗，提升食品稽查效能與抽驗精準度，以更好地監控市場產品，並即時輔導業者建立源頭管理和自主管理制度。一旦發現不合格產品，業者需立即下架停止販售，並進行源頭調查，持續加強監管。同時，對於輸入的問題產品，衛生局也會通報中央在產地和邊境加強管理，降低不合格產品在市場上的流通風險。