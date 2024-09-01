波蘭女將斯思薇雅蒂晉級女單16強。（美聯社）

小威廉絲(左)和朋友來看辛納的比賽。（美聯社）

球王辛納（Jannik Sinner）順利闖進美網16強，將對上地主選手保羅（TommyPaul）。談到爆冷出局的兩位勁敵喬柯維奇（Novak Djokovic）、阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），辛納表示需要非常小心：「這項運動充滿不可預測，每當你降低一點等級，無論是心理或身體狀態，結果就會大為不同。擊敗他們兩人的對手都打出了精采的表現，有時候就會發生這種事。」

美網傳奇人物小威廉絲（Serena Williams）前來中央球場觀戰，辛納奮勇6-1、6-4、6-2直落三拍落歐康納（Christopher O'Connell）。歐康納稱讚辛納壓制了他的每一球，他覺得自己完全無計可施，「我肯定辛納是我對戰過最棒的選手。」

目前還存活在比賽的幾位高手之中，僅有麥維德夫（Daniil Medvedev）拿過美網冠軍（2021年），因此本屆很可能會有新冠軍加冕。打敗阿卡瑞茲的荷蘭好手范德贊舒爾普（Botic van De Zandschulp）接著就輸給了第25種子德拉普（Jack Draper）。戰勝喬柯維奇的巴比倫（Alexei Popyrin）將在16強對戰地主好手提亞佛（Frances Tiafoe）。

女子單打方面，球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）挺進16強，還有衛冕者高芙（Coco Gauff）、前球后沃茲尼亞奇（Caroline Wozniacki）、巴黎奧運金牌鄭欽文都進入16強。