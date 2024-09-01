台股投資人偏好短進短出，財信傳媒董事長謝金河表示，好公司短線操作、賠錢公司卻抱久久，是投資人易犯錯誤，並以毛利率長期保持55％、不輸台積電的台灣精銳為例，分享可從毛利率、老闆作風與獲利穩定性等3面向，挑選出潛力股，並點名泓格、聰泰等2檔機器人股，毛利率都在50%以上，可思考好公司是否已經來到好價格，後續成長力道值得關注。

謝金河在最新一期《先探》指出，上周二早上，考察團行程住進南港的漢來酒店，早上在餐廳吃早餐，1位太太帶女兒前來打招呼，她說看了《先探週刊》後，在200元以下買進台灣精銳，其間先生多次想賣出都被她攔阻，沒想到股價漲到400多元，如果以8月27日的收盤價來看，台灣精銳股價已經漲到457.5元，如果她一直都持有，投資報酬率已經超過1倍。

不過，投資最難的是千金難買早知道，過去台灣投資人習慣短線操作，很多人像射飛鏢般，都是打帶跑的短線操作，再好的股票，通常是賺了一小段就跑，但是手上抱很久的公司，都是賠很慘的股票，這種有賺錢的公司短線操作，賠錢的公司抱久久，是股市投資人最容易犯的錯誤。（本文未完，全文見此）

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