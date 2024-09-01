台東1名年約28歲做生態調查的男子，今天（1日）從知本森林遊樂區下切知本溪河床，隨即與同事失聯1個多小時，同事擔憂他的安危，因此向台東縣消防局報案，台東縣消防局派台東大隊、知本分隊、台東分隊人員趕赴現場尋人。

台東縣消防局表示，今天下午12時48分受理報案，報案者指出，由於這名失聯男子身著黑色上衣、咖啡色褲子，但身上未攜帶通訊設備，無法確認情況，消防人員目前正全力搜救。

台東男子今天在知本溪河床生態調查後失聯，台東縣消防局派員搜救中。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）