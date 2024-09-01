台東1名年約28歲做生態調查的男子，今天（1日）從知本森林遊樂區下切知本溪河床，隨即與同事失聯1個多小時，同事擔憂他的安危，因此向台東縣消防局報案，台東縣消防局派台東大隊、知本分隊、台東分隊人員趕赴現場尋人。
台東縣消防局表示，今天下午12時48分受理報案，報案者指出，由於這名失聯男子身著黑色上衣、咖啡色褲子，但身上未攜帶通訊設備，無法確認情況，消防人員目前正全力搜救。
台東1名年約28歲做生態調查的男子，今天（1日）從知本森林遊樂區下切知本溪河床，隨即與同事失聯1個多小時，同事擔憂他的安危，因此向台東縣消防局報案，台東縣消防局派台東大隊、知本分隊、台東分隊人員趕赴現場尋人。
台東縣消防局表示，今天下午12時48分受理報案，報案者指出，由於這名失聯男子身著黑色上衣、咖啡色褲子，但身上未攜帶通訊設備，無法確認情況，消防人員目前正全力搜救。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。