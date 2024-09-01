電影《角頭－大橋頭》上映僅14天，全台票房突破1.6億，成為《角頭》系列票房最高的作品。雖然是限制級，未滿18歲不能觀賞，但如今也有批評聲浪認為情節「容易教壞小孩」。對此，曾於第一集演出的藝人小馬（本名倪子鈞）表示：「現在身為爸爸媽媽，我就有另外的角度去看待它(情色、暴力)」。

對於《角頭－大橋頭》被指出會對青少年做出不良示範，藝人小馬坦言：「我必須得承認，很多人看《古惑仔》，連我都受到一些影響。」不過如今為人父母，會改以另外的角度看待此事，接著強調：「這是爸媽的功課」，並提出2大建議「尊重你的孩子，建立彼此的信任關係」、「幫助你的孩子，做出正確的選擇」。

小馬表示為人父母後，會改以另外角度看待此事。（圖／小馬 倪子鈞 臉書）

首先，小馬強調要讓彼此能無話不談，成為最好的朋友，接著舉例：「他有青春期，他開始會知道世界有暴力的東西，那我們怎麼辦，我告訴我自己，我要成為她的好朋友，不管什麼事情，我都要告訴她，你可以跟爸爸講」，不過前提是必須得做到「她跟我講任何事情，我不會第一時間發脾氣」。

小馬表示要建立好與孩子的關係。（圖／小馬 倪子鈞 臉書）

小馬表示要灌輸孩子「他是一個生命個體，做每一個選擇都要付上代價跟後果」的觀念，倘若孩子不知道如何選擇呢？他強調要「陪他一起經歷」，畢竟人的習性就是「你越叫他不要去碰，他越要去碰」。如此一來，不如直接帶小孩去看，看完後再彼此討論：「你覺得怎麼樣？裡面的角色哪一段你會覺得很不舒服？那他們的結果怎麼樣？」把這個當作一份教材，幫助孩子進行思考，決定自己是否「要成為那樣的人，做那樣的事，可以去思考人生要怎麼做」，這樣就不用太擔心這個世界上會存在什麼東西。

小馬表示要試著幫孩子做出正確的選擇。（圖／小馬 倪子鈞 臉書）