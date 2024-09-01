針對民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭搜索聲押，民眾黨大動作開記者會質疑檢方洩漏柯700萬金流給媒體報導「帶風向」，批評北檢對柯文哲疲勞、轟炸審訊「羅織入罪」。台北地檢署今天（1日）下午回應，本案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守《偵查不公開作業辦法》相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事。至於媒體報導700萬元部分，是媒體「未經查證，自行撰寫」。

針對民眾黨記者會中所提及昨(1)日2則網路媒體報導，其中關於本案金流700萬元報導，係媒體自行撰寫，媒體報導前未曾向北檢查證，檢方亦未洩漏任何偵查內容，對於媒體報導，不予置評。

至於民眾黨記者會所指北檢察官「辦Ａ案，問 Ｂ案、Ｃ案，羅織入罪」、「對柯文哲疲勞、轟炸審訊」，北檢認為內容誤解，且有誤導之嫌。北檢強調，刑事案件偵查過程處於高度浮動狀態，檢察官應就所蒐集之證據資料全盤掌握後，決定偵查或訊問順序，亦於昨日提審庭中獲法院支持，認北檢檢察官偵查並無違背程序，也因此駁回提審聲請。

北檢澄清，「疲勞訊問」一事亦與事實不符，因柯文哲自廉政署移送至北檢複訊後，檢察官有適時詢問其是否需要休息，注意其身體狀況，如有需要可先休息後再接受訊問，惟遭柯拒絕。

北檢表示，檢察官率廉政官於8月30日搜索民眾黨中央黨部柯文哲辦公室及其使用之櫥櫃， 係依法院核發之搜索票執行，相關過程均合法，北檢已於昨日新聞稿說明，且自民眾黨昨(31) 日上午記者會公布之當時搜索畫面可知，絕無所謂「翻箱倒櫃」進行摸索、釣魚式搜索情形。

北檢強調，北檢檢察官於本案實施之偵查作為，均嚴守正當法律程序，恪遵「偵查不公開」相關規定，並秉持勿枉勿縱、依據證據客觀辦案之態度，請各界勿恣意揣測辦案動機，並給予檢察官依法偵查之純淨空間。

★未經判決確定，應推定為無罪。