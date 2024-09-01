台大今天舉行開學典禮，校長陳文章（揮手者）宣布將推動「NTU beyond borders」計畫，補助學生寒暑假到國外頂尖大學、企業及NGO進行見習、實習和創業，（鄧博仁攝）

台大今天舉行開學典禮，校長陳文章宣布，新學年將推動「NTU beyond borders」計畫，補助學生寒暑假到國外頂尖大學、企業及NGO進行見習、實習和創業，讓同學們藉此提升、強化和拓展國際視野與人際溝通，並進行跨域學習。

台大113學年學士班的新生有4497人、碩博士新生有5932人，新生及家長參與今年開學典禮，將現場擠得水洩不通。典禮一開始，播放文學院副院長謝舒凱根據陳文章以前的講稿和影片所模擬的AI致詞內容，要學生辨別網路世界的交流和實際人生的體會是不一樣的。

陳文章勉勵新生，大學生涯的的4項學習基本要件為「學業固本精進」、「增知識廣度」、「拓展國際視野」及「實踐學用合一」；以及「結交好友」、「培養挫折忍耐力」和「勇敢追夢的勇氣」等3件要注重的事。

為協助同學達成這些目標，陳文章說，台大除了持續精進原有的領域專長模組、校院學士及榮譽學程學制，以更合乎同學需求外，新學年將推動「NTU beyond borders」，補助學生寒暑假到國外頂尖大學或企業進行見習或實習，以開展國際視野。

此外，陳文章也提醒新鮮人，雖然網路社群帶來便利，但缺乏節制、不負責任的評論，會給他人和社會帶來焦慮和不安。網路世界的交流和實際人生的體會是不一樣的，乃至偏離事實。他也說，成長和學習階段充滿挑戰，希望能將挫折感當作是激勵自己的磨練，愈挫愈勇。

陳文章強調培養挫折忍耐力的重要性，因為台大學生一向有比較高的自我要求，一旦達不到，就更容易產生挫折感。歸納起來，台大學生的挫折感來源包括學業競爭、人際交往、感情困擾、和生涯規劃等。他認為，有挫折感很正常，這表示對自己有期許、有抱負，希望同學能將挫折感當作激勵自己的磨練，越挫越勇。

典禮中，台大學生會長吳安芃、副會長王冠惟，以及台大研究生協會會長謝佳穎，也都以自身經驗勉勵新生，除了追求學問之外，也要建立屬於自己的價值觀，並讓身心處於平衡穩定狀態，才能更有餘力去探索自我、關懷自我並追求那些超越自我的目標。