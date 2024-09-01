國立高雄大學新團隊新氣象，新校長陳啓仁帶領一級主管於日前舉辦「鼓勵多元教學、營造創新學習環境」，執行高教深耕計畫、推動校務發展。對於兩岸關係，陳啟仁說，會立足台灣，不排斥兩岸交流，放眼全球。未來將加強通識教育。該校已經有政治法律系，就有多加論述兩岸關係。

陳啓仁說，新團隊多老手，感謝師長忙碌於教學、研究之餘，願意承擔協助行政工作，共同努力推動高大持續提升；他也特別感謝人文院院長賴怡秀出席指導。

陳啓仁強調，為達淨零永續的校務發展目標，未來將以強化與USR夥伴學校鏈結、積極參與低碳產業永續聯盟，與各科技大廠洽談關鍵合作項目以契合形塑高大成為S型科技廊帶的ESG平台角色。

對於通識教育和兩岸，陳啟仁認為，會推動多元化的教學，也不排除與大陸的學校簽署MOU，透過兩岸年輕人的交流，擴展學生的視野，增加學生的競爭力。

高雄大學於今年7月曾經安排「東莞台商子弟學校」師生一行108人參訪國學校，由高雄大學應用物理學系副教授余進忠接待安排范氏起電球、乙炔火箭、光的波動與粒子性、光電效應等多項課程。