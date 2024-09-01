緯來電視網預計在年底推出大型實境美食競賽原創節目《夜市王》，由榮獲金鐘獎多項肯定《大嘻哈時代2》製作團隊班底「我的檔期有限公司」製作，Lulu（黃路梓茵）、阿達以及美麗本人攜手主持，節目將邀請全台10大夜市，進行棚內PK賽。

Lulu、阿達、美麗本人第一次攜手主持節目，問起合作的感想，Lulu先開玩笑說：「很棒、很安心的感覺，而且最好的事情就是很顯瘦，不用忙著減肥。」被問到默契指數如何？Lulu笑說其實都不用重新培養，還自嘲：「尤其其中一位更熟了！」至於培養默契的訣竅，Lulu透露說只要主持搭檔一講完，她都不忘稱讚「剛剛很好」鼓勵加油，一次就會比一次好。

Lulu（中）跟阿達（右）有過一段感情，舊愛如今同台主持，不會覺得尷尬。（緯來電視網提供）

美麗本人和阿達曾一起主持過《大嘻哈時代2》，和Lulu是第一次搭檔，但Lulu的貼心讓他印象深刻，因為攝影棚現場10家攤位同時開火，氣溫相當悶熱，貼心的Lulu不忘拿小風扇往美麗本人頭上吹風散熱，光頭造型美麗本人不改幽默本色：「因為流汗頭髮很容易濕掉，所以要一直吹頭髮。」惹得旁人大笑。有趣的是，節目一開場美麗本人還大玩綜藝哏：「不如來一首〈舊愛還是最美〉，讓氣氛嗨到最高點。」自嘲夾在Lulu和阿達中間，「我應該是今天最亮、最熱的電燈泡了」。阿達被問和Lulu同台主持會尷尬嗎？他坦然說：「不會呀，畢竟以前外景節目就是一起主持，有一些夜市還一起拍過。」