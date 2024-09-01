國際刑事鑑識領域泰斗李昌鈺捐贈畢生藏書給母校，多達278箱塞滿一整貨櫃，預計10月抵台。(蔡依珍攝)

警大1日舉辦88年校慶暨開學典禮，國際刑事鑑識領域泰斗李昌鈺特別出席捐贈畢生藏書給母校，多達278箱塞滿一整貨櫃，除了有全球獨有的17世紀絕版鑑識專書，還有甘迺迪遇刺、319槍擊案等辦案資料，預計10月透過海運抵台，他期許師生善用整理研究甚至創新，開創破案的新理論和新方法。

「88年了，3萬多天！」李昌鈺說，警官學校是很特別學校，至今畢業上萬名學生，對國家、社會和人民都有很多貢獻，他樂見同學精神飽滿，回想當年他是18個同學共擠1個塌塌米，現在校長楊源明到校第一件事就是更新宿舍，給學生更好的學習環境和生活條件，直說：「你們幸福多了！」

李昌鈺提到，近年社會變遷大，大家都知道AI等科技牽動社會改變，犯罪型態也跟著改變，全世界網路犯罪越來越嚴重，除了詐騙，更多的是恐嚇，楊源明注重的重中之中就是「科技偵查」，特別向行政院爭取2.6億的「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」，加強母校科技偵查跟數位鑑識教學量能，注入新資源和活力，值得讚賞。

李昌鈺說，大學排名除了師資和研究成果，圖書藏書資料也很重要，今年初聽說楊源明要給同學們創造良好的讀書條件，同時逐步改善圖書館設施及充實館藏，馬上跟校長聯絡談捐贈藏書，他幸運到過73國，獲得許多沒有出版之前的鑑識初稿，也有保存多年偵辦過的世界各國名案珍貴資料，像是美國甘迺迪總統遇刺案、辛普森殺妻案，還有國內彭婉如命案、319陳水扁槍擊案等數百件大案，這些第一手資料全部無償捐送給母校，感念母校對他的教導。

李昌鈺說，歸納整理後共有278箱，「運費、報關費和手續費，內人說她全包了！」現場響起如雷掌聲，感謝李妻蔣霞萍。

李昌鈺說大學名聲除了師資、研究和圖書館藏，更重要就是創新，笑言：「未來你們任務更重！」，期許這些案件在同學、老師整理、利用和研究分析後，發現破案的新理論和新方法，繼續發揚光大，他也期待楊源明繼續為母校造就人才，功在社會，留在千秋。

楊源明盛讚李昌鈺是警大最傑出的校友，偵破數千件國際重大刑案，被譽為「世紀華人神探」、「現代福爾摩斯」，成就不凡下還心繫母校，2月主動要將畢生珍藏的專書及重要文獻檔案全捐給母校，包括許多絕版的孤本如17世紀鑑識專書等，極為珍貴，將可幫助師生拓展偵查及鑑識專業的世界觀。

楊源明說，校方上月特別指派2同仁飛往美國整理，特別感謝「李博士物證科學教育基金會董事長」前校長謝銀黨大力支持，包辦同仁機票及住宿，整理完後總共有278箱，裝滿一整個貨櫃，預計10月海運抵台，他感謝李昌鈺捐贈外更和師母親力親為，日夜費心裝箱，甚至親自推著手推車協助搬運，考量學校經費有限，更慷慨包辦從美國運送回母校的所有費用，深刻感受到他凡事親力親為、有條不紊及鉅細靡遺的態度，更體認到他在刑事鑑識領域的卓越成就貢獻絕非僥倖，未來將放在警大警察博物館的李昌鈺專區中，讓師生、校友或相關治安國安單位可以閱覽珍貴檔案資料，繼往開來。