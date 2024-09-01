新北市近期針對市區重要路口增設「導盲行穿線」，輔以布榖鳥或蟋蟀聲的有聲號誌，讓視障朋友能更安全地過馬路，交通局依據視障團體的建議，今年起擇定30個捷運站優先設置。

新北市社會局指出，此項政策由愛明發展中心倡議，經社會局在道安會報中提案建議促成。愛明發展中心主任莊琇吟表示，視障者手持白手杖在穿越雙向通行的路口時，難以運用車流聲判斷可否通行，也看不見秒數，部分路口雖設有有聲號誌，但易受周遭車流聲干擾或周遭鄰居反應，因此建議交通單位設置「導盲行穿線」，並採直向設計，以利視障者順利過馬路。

莊琇吟指出，有聲號誌按鈕設置的位置、高度或按壓後燈號是否改變，視障者難以判斷，因此也建議有語音速度的快慢以供判斷，協助視障者行動安全。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，今年起市府已經在捷運板南線府中站、板橋站，以及淡水信義線、中和新蘆線等捷運站點周邊路口增設「導盲行穿線」，並請愛明中心協助提供視障者出入最多的30個站點做為優先設置，在其中選擇9個站點再導入「智慧有聲號誌」。

社會局長李美珍表示，新北市身障人口在7月底已突破18萬人，其中視障朋友高達8千多人，為考量視障者行的權益，市府對於視障者行的權益非常重視，目前全市有45處路口設置「視覺功能障礙引導標線」（導盲行穿線），另有37處「視覺功能障礙語音號誌」（有聲號誌）。